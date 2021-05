Covid: da lunedì 17 Italia gialla tranne Valle d'Aosta (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Da lunedì prossimo tutta Italia 'in giallo', tranne la Valle d'Aosta. "Il ministro della Salute, Roberto Speranza - annuncia infatti il dicastero - sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia" Covid-19, "firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 maggio. Passano in area gialla le Regioni Sicilia e Sardegna. Resta in area arancione la Valle d'Aosta. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Daprossimo tutta'in giallo',lad'. "Il ministro della Salute, Roberto Speranza - annuncia infatti il dicastero - sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia"-19, "firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 maggio. Passano in areale Regioni Sicilia e Sardegna. Resta in area arancione lad'. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area".

