Covid, Crisanti: “Fra 15 giorni capiremo se potremo togliere le mascherine all’aperto” (Di venerdì 14 maggio 2021) "La misura per il futuro che mi spaventa di più è l'eliminazione delle mascherine al chiuso. Quando si potranno togliere all'esterno? Tra un paio di settimane si potrà capire se si potrà fare o no, bisognerà vedere se la campagna vaccinale procederà a questo ritmo e se riusciremo a intercettare la crescita dei contagi dovuta alle riaperture". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021) "La misura per il futuro che mi spaventa di più è l'eliminazione delleal chiuso. Quando si potrannoall'esterno? Tra un paio di settimane si potrà capire se si potrà fare o no, bisognerà vedere se la campagna vaccinale procederà a questo ritmo e se riusciremo a intercettare la crescita dei contagi dovuta alle riaperture". L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Andrea Crisanti e le mutazioni benigne: “I virus non diventano buoni, ma più cattivi. Sono argomenti da non… - vinofrassica : RT @andcapocci: Ho intervistato Andrea Crisanti sulle modifiche ai parametri per le zone colorate proposte dalle Regioni. A lui non sono pi… - orizzontescuola : Covid, Crisanti: “Fra 15 giorni capiremo se potremo togliere le mascherine all’aperto” - laurivirgola : RT @MMmarco0: 'Con i nuovi parametri voluti dalle regioni rinunciamo totalmente al tracciamento quando invece bisognerebbe fare l'esatto co… - marijoa64 : RT @Bluefidel47: Breaking news Ecco cosa si sono inventati i tecnici del covid. ' La colpa delle varianti è dei non vaccinati' Tra po… -