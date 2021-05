Covid: contagi Gb calano ancora, solo 0,07% popolazione (Di venerdì 14 maggio 2021) Continua per ora a calare drasticamente il tasso complessivo di contagi da Covid nel Regno Unito, malgrado le preoccupazione per l'incremento di qualche focolaio di casi di 'variante indiana'. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Continua per ora a calare drasticamente il tasso complessivo didanel Regno Unito, malgrado le preoccupazione per l'incremento di qualche focolaio di casi di 'variante indiana'. Lo ...

Advertising

SkyTG24 : Vaccini Covid, studio italiano: 'Sono molto efficaci. Calo contagi del 95%' - MediasetTgcom24 : Covid, sempre più contagi tra i giovani di Tokyo #covid - fanpage : Contagi in aumento in Giappone, il sindacato dei medici chiede di cancellare le #Olimpiadi - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: contagi Gb calano ancora, solo 0,07% popolazione: (ANSA) - LONDRA, 14 MAG - Continua per or… - ArmandaGelsomin : RT @TgLa7: Covid: #India, bilancio contagi vola a oltre 24 milioni. I decessi salgono a quota 262.317 -