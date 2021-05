Covid Campania | De Luca | “Non ci sono vaccini per i 40enni Ho una preoccupazione”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il Presidente della Regione, Vincenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’attuale situazionepresente sul territorio campano e della somministrazione dei. “Sento che apriamo le vaccinazioni ai, ma inon ci. Noi abbiamo fatto delle cose come la vaccinazione delle isoli anche non rispettando alcuni L'articolo

Advertising

VincenzoDeLuca : Da oggi Capri è #covidfree. Capri rappresenta la ripartenza dell'Italia intera, è un messaggio di svolta che arriva… - statodelsud : Covid Campania, 1.110 nuovi casi su 8.701 test molecolari. DIRETTA - Pino__Merola : Covid Campania, 1.110 nuovi casi su 8.701 test molecolari. DIRETTA - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, 1110 positivi e 24 vittime Contagio al 5,9% - crispadafora : RT @SkyTG24: Covid Campania, 1.110 nuovi casi su 8.701 test molecolari. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

... Lazio, Sicilia eche derogavano dall'età per incentivare la somministrazione di dosi ... dagli over 60 in su, che hanno tassi di letalità dain crescita con l'avanzare dell'età. Si sono ...... attestandosi al 23%, anche la percentuale dei posti letto occupati da pazienti- 19 nei ... per il Piemonte, come accade a livello nazionale, la discesa è in frenata; la Lombardia, la, ...Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell'attuale situazione Covid .Roma, 14 maggio 2021 - Continuano i segnali di miglioramento della curva epidemica da Covid-19 in Italia. I ricoveri, infatti, si sono quasi dimezzati nell'arco di un mese e cala di settimana in setti ...