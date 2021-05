Covid Basilicata | oggi 116 contagi e 1 morto | bollettino 14 maggio

(Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 116 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 14. Registrato inoltre un. I nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (113 residenti) sono emersi su un totale di 1.384 tamponi molecolari, rende noto la task force regionale con il consuetoquotidiano. La persona deceduta risiedeva a Bernalda. I lucani guariti o negativizzati sono 132. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.142 (-20), di cui 5.017 in isolamento domiciliare. Sono 19.148 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 541 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 125 (-6). Il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva ...

11 Medicina Internan. 00 Terapia Intensiva n. 04 GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 133 DECESSI TOTALI N. 1 Deceduti residenti in Regionen. 1 ? Bernalda POSITIVI TOTALI N. 116 Residenti:...