Covid Abruzzo, oggi 144 contagi e 2 morti: bollettino 14 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 144 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 maggio in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 2 morti. Sono complessivamente 73.030 i casi positivi al Covid registrati nella regione dall’inizio dell’emergenza. I nuovi casi hanno un’età compresa tra i 9 mesi e gli 87 anni. Come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità il totale dei decessi sale a 2.452 : nelle ultime 24 ore sono morti un 85enne della provincia di Teramo e una 87enne della provincia dell’Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 63692 dimessi/guariti (+265 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 6886 (-124 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 144 i nuovida coronavirus14in, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 2. Sono complessivamente 73.030 i casi positivi alregistrati nella regione dall’inizio dell’emergenza. I nuovi casi hanno un’età compresa tra i 9 mesi e gli 87 anni. Come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità il totale dei decessi sale a 2.452 : nelle ultime 24 ore sonoun 85enne della provincia di Teramo e una 87enne della provincia dell’Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 63692 dimessi/guariti (+265 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 6886 (-124 ...

chissasefinira : Se non ci fosse stato il Covid, sono sicura che almeno uno dei cantanti sarebbe venuto a fare un instore anche qui in Abruzzo ?? #Amici20 - Centralmente : Covid Abruzzo, ecco i dati di oggi... - Il_Centro : #Abruzzo #14maggio #venerdi #coronavirus #covid #pandemia #casipositiviinAbruzzo #bollettinocovid… - spettatore_lo : @MediasetTgcom24 E ce credo, contano per morti di covid pure i morti affogati in Abruzzo (storia vera) - reteabruzzocom : IN ABRUZZO NUOVI 144 POSITIVI COVID E DUE DECESSI -