Covid, a Bergamo e in provincia superato il mezzo milione di vaccinazioni (Di venerdì 14 maggio 2021) La Bergamasca ha sfondato quota 500.000 somministrazioni di vaccino anti Covid19. Lo comunica l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo. Per la precisione sono 500.228 i vaccini inoculati tra prima e seconda dose. “Nel dettaglio a seguito della giornata di ieri risultano somministrate 376.194 prime dosi (39% sul totale dei soggetti over 16) e 124.034 seconde dosi (13% sul totale dei soggetti over 16) per un totale di 500.228 somministrazioni”, spiega il direttore generale di Ats Bergamo Massimo Giupponi. Per quanto riguarda la categoria degli “over 80” abbiamo 61.423 prime dosi (78% sul totale degli over 80) e 44.915 (57% sul totale degli “over 80”) seconde dosi per un totale di 106.338 somministrazioni su questa fascia di età. In merito alle vaccinazioni domiciliari, che interessano 10.431 soggetti aderenti, sono ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) La Bergamasca ha sfondato quota 500.000 somministrazioni di vaccino anti19. Lo comunica l’Agenzia di Tutela della Salute di. Per la precisione sono 500.228 i vaccini inoculati tra prima e seconda dose. “Nel dettaglio a seguito della giornata di ieri risultano somministrate 376.194 prime dosi (39% sul totale dei soggetti over 16) e 124.034 seconde dosi (13% sul totale dei soggetti over 16) per un totale di 500.228 somministrazioni”, spiega il direttore generale di AtsMassimo Giupponi. Per quanto riguarda la categoria degli “over 80” abbiamo 61.423 prime dosi (78% sul totale degli over 80) e 44.915 (57% sul totale degli “over 80”) seconde dosi per un totale di 106.338 somministrazioni su questa fascia di età. In merito alledomiciliari, che interessano 10.431 soggetti aderenti, sono ...

