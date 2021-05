Covid-19 nel Sannio: 44 nuovi positivi su quasi 1000 tamponi processati (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 44 i nuovi positivi al Covid-19 nel Sannio a fronte di 947 tamponi processati. A comunicarlo è il consueto bollettino dell’Asl di Benevento. Dei nuovi positivi al Covid-19, i casi sintomatici sono 22, stesso numero per quelli asintomatici. Si registra inoltre la guarigione per 104 persone. Non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 44 ial-19 nela fronte di 947. A comunicarlo è il consueto bollettino dell’Asl di Benevento. Deial-19, i casi sintomatici sono 22, stesso numero per quelli asintomatici. Si registra inoltre la guarigione per 104 persone. Non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

