Covid-19, il ciclista cileno Cristopher Mansilla muore a soli 30 anni: il 7 maggio il suo ultimo messaggio su Facebook (Di venerdì 14 maggio 2021) Una giovane vita spezzata per sempre dal Covid-19. Cristopher Mansilla era un ciclista professionista che avrebbe compiuto 31 anni tra pochi giorni, il 24 maggio. Come riporta Fanpage, Mansilla era un atleta molto stimato in Cile, capace di vincere per due volte l’oro ai Giochi Panamericani, nel 2011 e nel 2012. LEGGI ANCHE => Malato di Covid muore per diversi minuti e vede l’aldilà: “Non c’è quello che pensate” Mansilla aveva vinto anche molte altre medaglie nella stessa competizione, compreso un altro oro nel 2008 nella specialità sprint a squadre. Nonostante un fisico forte e una vita davanti, il coronavirus gli ha provocato una trombosi polmonare che non gli ha lasciato scampo. Lo scorso 7 ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 14 maggio 2021) Una giovane vita spezzata per sempre dal-19.era unprofessionista che avrebbe compiuto 31tra pochi giorni, il 24. Come riporta Fanpage,era un atleta molto stimato in Cile, capace di vincere per due volte l’oro ai Giochi Panamericani, nel 2011 e nel 2012. LEGGI ANCHE => Malato diper diversi minuti e vede l’aldilà: “Non c’è quello che pensate”aveva vinto anche molte altre medaglie nella stessa competizione, compreso un altro oro nel 2008 nella specialità sprint a squadre. Nonostante un fisico forte e una vita davanti, il coronavirus gli ha provocato una trombosi polmonare che non gli ha lasciato scampo. Lo scorso 7 ...

Advertising

panibbi : RT @AllineatoNon: VIOLENZA INAUDITA 'Mi intubano ma non voglio': le ultime parole di Cristopher Mansilla, ciclista morto di Covid https://t… - LPincia : RT @AllineatoNon: VIOLENZA INAUDITA 'Mi intubano ma non voglio': le ultime parole di Cristopher Mansilla, ciclista morto di Covid https://t… - Doc101Doc : RT @AllineatoNon: VIOLENZA INAUDITA 'Mi intubano ma non voglio': le ultime parole di Cristopher Mansilla, ciclista morto di Covid https://t… - Q2Croalx : RT @AllineatoNon: VIOLENZA INAUDITA 'Mi intubano ma non voglio': le ultime parole di Cristopher Mansilla, ciclista morto di Covid https://t… - NessunaCorrelaz : 13 Maggio 2021 - Cile “Fratellino, mi sento bene, non voglio essere intubato” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ciclista Speranza: 'Via quarantena per chi arriva dall'estero' È quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale sul Covid - 19 dell'Istituto superiore di ...'Lei aspetta' di Lorenzo Semprini che anticipa il primo album da solista - VIDEO Morto il ciclista ...

Il Velo Club Vercelli è ripartito con entusiasmo ... nonostante i numerosi infortuni, cadute e qualche caso di Covid - 19 hanno esordito in gara ... Massimo Forlani, ciclista di Vigliano Biellese, si è aggiudicato un ottimo secondo posto di categoria ...

Covid, ciclista cileno muore a 30 anni per trombosi polmonare Corriere della Sera Inaugurazione della “stanza degli abbracci” alla Rsa “Eurialo Parere” di Giulianova GIULIANOVA – E’ stata inaugurata stamane la “stanza degli abbracci”, ospitata dalla Rsa “Eurialo Parere” a Giulianova. Un regalo che la Cgil e lo Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil, hanno vo ...

ACI protagonista al Giro d'Italia con la campagna "Rispettiamoci" Obiettivo: far prendere coscienza sulla sicurezza e sui comportamenti quotidiani degli automobilisti, dei ciclisti, dei pedoni e della micro-mobilità.

È quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale sul- 19 dell'Istituto superiore di ...'Lei aspetta' di Lorenzo Semprini che anticipa il primo album da solista - VIDEO Morto il...... nonostante i numerosi infortuni, cadute e qualche caso di- 19 hanno esordito in gara ... Massimo Forlani,di Vigliano Biellese, si è aggiudicato un ottimo secondo posto di categoria ...GIULIANOVA – E’ stata inaugurata stamane la “stanza degli abbracci”, ospitata dalla Rsa “Eurialo Parere” a Giulianova. Un regalo che la Cgil e lo Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil, hanno vo ...Obiettivo: far prendere coscienza sulla sicurezza e sui comportamenti quotidiani degli automobilisti, dei ciclisti, dei pedoni e della micro-mobilità.