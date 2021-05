Covid-19, cambiare vaccino per la seconda dose potrebbe aumentare gli effetti collaterali lievi (Di venerdì 14 maggio 2021) (foto: Steve Buissinne via Pixabay)cambiare vaccino al richiamo con la seconda dose, dunque mischiare vaccini basati su approcci differenti, risulta portare a un aumento di vaccinati che presentano effetti collaterali lievi e moderati. Ad affermarlo è un gruppo dell’università di Oxford – università che ha sviluppato anche il vaccino Vaxzevria, insieme ad AstraZeneca – che riporta oggi i primi dati di uno studio in corso, chiamato Com-Cov. Gli autori hanno studiato la seguente combinazione: una prima dose con Vaxzevria di AstraZeneca e una seconda con Pfizer-BioNTech e viceversa. Non c’è ancora una pubblicazione completa della ricerca, ma i risultati preliminari sono presentati in una lettera (peer reviewed) su The ... Leggi su wired (Di venerdì 14 maggio 2021) (foto: Steve Buissinne via Pixabay)al richiamo con la, dunque mischiare vaccini basati su approcci differenti, risulta portare a un aumento di vaccinati che presentanoe moderati. Ad affermarlo è un gruppo dell’università di Oxford – università che ha sviluppato anche ilVaxzevria, insieme ad AstraZeneca – che riporta oggi i primi dati di uno studio in corso, chiamato Com-Cov. Gli autori hanno studiato la seguente combinazione: una primacon Vaxzevria di AstraZeneca e unacon Pfizer-BioNTech e viceversa. Non c’è ancora una pubblicazione completa della ricerca, ma i risultati preliminari sono presentati in una lettera (peer reviewed) su The ...

