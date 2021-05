COSTANZO: AMICI CERCA LA NORMALITÀ, X FACTOR IL FENOMENO. L’ISOLA DEI FAMOSI? CHIAMATELA ISOLA (Di venerdì 14 maggio 2021) Maurizio COSTANZO, intervistato in diretta Facebook dal Fatto Quotidiano, ha toccato molti argomenti. Ci soffermiamo su quelli televisivi in particolare, dal successo di AMICI alla crisi di X FACTOR, passando per l’aumento dei giovani davanti alla tv per la pandemia. Poi una riflessione sui reality, tra GF Vip e ISOLA dei FAMOSI, e sul caso Fedez. Il successo di AMICI e la crisi di X FACTOR “Azzardo una cosa. Probabilmente perché X FACTOR CERCA il FENOMENO. AMICI CERCA la NORMALITÀ, saper ballare e cantare. Non il FENOMENO, non il baraccone. Il baraccone non funziona più in televisione, dobbiamo rendercene conto.” Giovani e Tv durante la pandemia “Più ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 14 maggio 2021) Maurizio, intervistato in diretta Facebook dal Fatto Quotidiano, ha toccato molti argomenti. Ci soffermiamo su quelli televisivi in particolare, dal successo dialla crisi di X, passando per l’aumento dei giovani davanti alla tv per la pandemia. Poi una riflessione sui reality, tra GF Vip edei, e sul caso Fedez. Il successo die la crisi di X“Azzardo una cosa. Probabilmente perché Xilla, saper ballare e cantare. Non il, non il baraccone. Il baraccone non funziona più in televisione, dobbiamo rendercene conto.” Giovani e Tv durante la pandemia “Più ...

Advertising

IlContiAndrea : RT @bubinoblog: Perché #Amici20 ha successo e X Factor meno? “Probabilmente perché X Factor cerca il fenomeno. Amici cerca la normalità, sa… - bubinoblog : Perché #Amici20 ha successo e X Factor meno? “Probabilmente perché X Factor cerca il fenomeno. Amici cerca la norma… - bubinoblog : COSTANZO: AMICI CERCA LA NORMALITÀ, X FACTOR IL FENOMENO. L'ISOLA DEI FAMOSI? CHIAMATELA ISOLA - lilbitofmonic : @Isola_e_amici @davidemaggio @tommaso_zorzi Ma lui lo sa fare, eccome se lo sa fare. E non lo dico io o un fan qual… - iumitovo : Chiedo ai maestri del #tzvip ma se tommaso ha altri migliori amici, ma perché non fa le dediche a loro e non va con… -