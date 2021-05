Così l' Italia è destinata a scomparire Scatta l' allarme natalità

Advertising

EnricoLetta : Dopo anni di scontro politico che ha paralizzato la #giustizia ora con #Cartabia e col #GovernoDraghi c’è l’occasio… - AnnalisaChirico : “Il governo israeliano considera le azioni di Hamas una dichiarazione di guerra. Non è un mistero che Hamas sia sos… - FrancescoLollo1 : #Draghi e #Speranza proseguono sulla strada delle chiusure e delle limitazioni delle libertà personali. Riaprire su… - misbeln : RT @RadioSavana: Bologna ieri sera alle 23, coprifuoco delle 22 violato al grido di libertà! Stesse scene a Roma, Napoli, Torino, Milano, C… - D_Minuti : RT @unfair_play: De Sciglio: 'Sento che l'Italia mi ha dimenticato'. Dai, non dire così Guglielmo. #Desciglio -

Ultime Notizie dalla rete : Così Italia

ciociariaoggi.it

... in particolare sull'approvazione Pnrr un piano che l'ha presentato in tempo e che ha molte ... Non è. Noi siamo il partito che deve creare la connessione tra crescita economica e diritti. ...A partire da lunedì tutta, tranne la Valle d'Aosta che resta ancora arancione, tornerà in zona gialla . Sarà firmata ... L'incidenza dei casi non è poilontana da 50, ossia il numero che l'...