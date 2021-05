Cosa è successo a Massimo D’Alema? I socialisti europei rivogliono mezzo milione dall’ex premier

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Iitaliani edchiedono indietro aqualcomedi euro. E’ la vicenda che vede protagonista l’ex leader della sinistra italiana, oltre che ex presidente del Consiglio. Sono 25 in tutto le fondazioni che hanno deciso di portaredavanti ad un tribunale europeo (una di queste, “Italiani”, è stata fondata proprio dal politico romano). Il motivo? Proprio queldi euro cheavrebbe ricevuto dalla Feps, la Fondazione deiche racchiude tutte le fondazioni europee della sinistra. Per farla breve, il compenso annuale di 120.000 euro che ...