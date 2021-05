Cosa dobbiamo pensare del torneo play-in? (Di venerdì 14 maggio 2021) Il primo a lamentarsi è stato Draymond Green: «Mi volete onesto al 100%? Combattere per un posto nel play-in non mi motiva. Ma proprio per niente». Poi si è aggiunto Luka Doncic: «Non capisco l’idea del play-in: giochi 72 partite per arrivare ai playoff, poi magari ne perdi due in fila e sei fuori. Non ne capisco il senso». Infine LeBron James ha aggiunto il carico da 90, come sempre quando si muove con le sue opinioni: «Chi ha pensato il torneo play-in dovrebbe essere licenziato». Se ci fermassimo solamente alle opinioni dei giocatori, almeno tra quelli più rappresentativi che rischiano di doverli giocare, l’accoglienza del nuovo torneo play-in non è stata delle migliori, per usare un eufemismo. La novità più importante di questa stagione — quattro partite da ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 14 maggio 2021) Il primo a lamentarsi è stato Draymond Green: «Mi volete onesto al 100%? Combattere per un posto nel-in non mi motiva. Ma proprio per niente». Poi si è aggiunto Luka Doncic: «Non capisco l’idea del-in: giochi 72 partite per arrivare aioff, poi magari ne perdi due in fila e sei fuori. Non ne capisco il senso». Infine LeBron James ha aggiunto il carico da 90, come sempre quando si muove con le sue opinioni: «Chi ha pensato il-in dovrebbe essere licenziato». Se ci fermassimo solamente alle opinioni dei giocatori, almeno tra quelli più rappresentativi che rischiano di doverli giocare, l’accoglienza del nuovo-in non è stata delle migliori, per usare un eufemismo. La novità più importante di questa stagione — quattro partite da ...

