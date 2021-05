CorSport: i giocatori dell’Inter hanno rifiutato tagli o dilazioni nel pagamento degli stipendi (Di venerdì 14 maggio 2021) Non ci saranno né tagli né dilazioni di stipendi per i calciatori dell’Inter. Il gruppo ha detto no, scrive il Corriere dello Sport. “Nel frattempo è praticamente scontato che la richiesta avanzata lunedì allo spogliatoio da parte di Zhang cadrà nel vuoto. I giocatori lo avevano stabilito già qualche giorno prima, per la precisione venerdì scorso, quando si erano sparse le prime indiscrezioni alla Pinetina. Nessuno ha manifestato la volontà di rinunciare a un euro, neppure ai premi scudetto per la prossima stagione e che l’ad Marotta ha promesso saranno pagati. E sembrano poche anche le possibilità di una dilazione al 2021-22 di due mensilità. Almeno da parte di un numero corposo di giocatori, perché saranno in diversi coloro che cambieranno maglia” L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Non ci saranno nénédiper i calciatori. Il gruppo ha detto no, scrive il Corriere dello Sport. “Nel frattempo è praticamente scontato che la richiesta avanzata lunedì allo spogliatoio da parte di Zhang cadrà nel vuoto. Ilo avevano stabilito già qualche giorno prima, per la precisione venerdì scorso, quando si erano sparse le prime indiscrezioni alla Pinetina. Nessuno ha manifestato la volontà di rinunciare a un euro, neppure ai premi scudetto per la prossima stagione e che l’ad Marotta ha promesso saranno pagati. E sembrano poche anche le possibilità di una dilazione al 2021-22 di due mensilità. Almeno da parte di un numero corposo di, perché saranno in diversi coloro che cambieranno maglia” L'articolo ilNapolista.

