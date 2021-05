Corriere: Lazio-Inzaghi futuro incerto. Lotito sogna Allegri, più praticabile la pista Sarri (Di venerdì 14 maggio 2021) Il derby potrebbe essere fatale per il rinnovo di Inzaghi con la Lazio. Lo scrive il Corriere Roma. “Il presidente ha preso malissimo la fatale sconfitta di Firenze e le telecamere lo hanno inquadrato truce in volto anche durante la partita con il Parma, vinta solo al 95’. Due segnali negativi, secondo la sua interpretazione: se dovesse aggiungersi un insuccesso contro la Roma, il faccia a faccia decisivo con l’allenatore partirà da presupposti sbagliati“. La firma, finora, è slittata. “Ora il tempo stringe e non si può escludere che l’intesa non arrivi mai”. Se non dovesse andare in porto la trattativa, a chi potrebbe rivolgersi Lotito? Il presidente biancoceleste ha un sogno: Allegri, che però è complesso. Più praticabile la pista Sarri. “Certo è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Il derby potrebbe essere fatale per il rinnovo dicon la. Lo scrive ilRoma. “Il presidente ha preso malissimo la fatale sconfitta di Firenze e le telecamere lo hanno inquadrato truce in volto anche durante la partita con il Parma, vinta solo al 95’. Due segnali negativi, secondo la sua interpretazione: se dovesse aggiungersi un insuccesso contro la Roma, il faccia a faccia decisivo con l’allenatore partirà da presupposti sbagliati“. La firma, finora, è slittata. “Ora il tempo stringe e non si può escludere che l’intesa non arrivi mai”. Se non dovesse andare in porto la trattativa, a chi potrebbe rivolgersi? Il presidente biancoceleste ha un sogno:, che però è complesso. Piùla. “Certo è ...

