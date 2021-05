Corriere: alla festa per Lukaku c’erano anche tre milanisti e due giocatori della Fiorentina (Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, alla festa “fuorilegge” per il compleanno di Lukaku sarebbero stati presenti anche altri giocatori di Serie A. “Giallo nel giallo alla serata avrebbero partecipato anche altri calciatori di serie A: tre milanisti (arrivati da Torino) e due della Fiorentina (tornati da Cagliari dopo la partita delle 18.30). I cinque hanno soggiornato nell’hotel ed erano già in stanza al momento del controllo dei carabinieri”. Se pure fosse vero (la Gazzetta dello Sport lo esclude) i cinque non sarebbero punibili, proprio perché soggiornavano nell’hotel. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo quanto scrive ilSera,“fuorilegge” per il compleanno disarebbero stati presentialtridi Serie A. “Giallo nel gialloserata avrebbero partecipatoaltri calciatori di serie A: tre(arrivati da Torino) e due(tornati da Cagliari dopo la partita delle 18.30). I cinque hanno soggiornato nell’hotel ed erano già in stanza al momento del controllo dei carabinieri”. Se pure fosse vero (la Gazzetta dello Sport lo esclude) i cinque non sarebbero punibili, proprio perché soggiornavano nell’hotel. L'articolo ilNapolista.

