Coronavirus USA | arriva la lotteria per i vaccinati | in palio un milione di dollari!

Simpatica iniziativa arriva dal governatore dell'Ohio, in USA: Mike DeWine ha deciso di lanciare una lotteria per i vaccinati Covid. In palio un milione di dollari! Il Coronavirus continua ad essere protagonista della vita di tutti i cittadini del mondo. Nonostante le campagne vaccinali siano a buon punto, l'emergenza è sempre attiva e bisogna prestare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

