Coronavirus, l'Italia apre le frontiere per chi viene dall'estero. Basterà tampone negativo. (Di venerdì 14 maggio 2021) Coronavirus, il Ministro Speranza ha aperto le frontiere per chi viene dall'estero, superando i periodo di mini quarantena. Basterà un tampone negativo. frontiere aperte per chi viene dall'estero. E' questa la novità, in vigore dal prossimo 16 maggio grazie all'ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. In realtà le frontiere non sono mai state veramente chiuse ma era necessaria una mini-quarantena da osservare all'arrivo nel nostro paese. Da domenica invece Basterà il certificato di tampone negativo per i passeggeri in arrivo dai paesi UE, dalla zona Shengen, da Israele, UK, Canada, USA, Giappone e Emirati Arabi. Gli aeroporti ...

DPCgov : ???? ???? ???? ???? #13maggio È appena atterrato a Nuova Delhi il nuovo carico di aiuti sanitari messo a disposizione dall… - Agenzia_Italia : Il coronavirus si è diffuso per un incidente? L'ipotesi riproposta da un team di scienziati - DPCgov : ???????????? Anche l'Italia ha fatto la propria parte per aiutare l'#India colpita dal #coronavirus. Coordinata dal Dipar… - laquilablog : Coronavirus Italia, oggi sono 7.567 i positivi e 182 le vittime: Sono 7.567 i positivi al test del coronavirus in I… - antonellaa262 : Dopo l’ultimo report della cabina di regia, è stata confermata la Campania in zona gialla come in tutto il resto d’… -

