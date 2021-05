Coronavirus Liguria | il bollettino | scendono ancora positivi e ricoveri

Advertising

telecitynews24 : ?? CORONAVIRUS LIGURIA, 138 NUOVI CASI E 6 DECESSI ?? 3.612 tamponi molecolari e 2.677 antigenici rapidi effettuati… - qn_lanazione : Coronavirus Liguria, il bollettino del #14maggio : scendono ancora positivi e ricoveri - BabboleoNews : #Coronavirus in #Liguria: sono 138 i nuovi #positivi su 3.612 #tamponi molecolari effettuati, con un tasso di… - RegLiguria : [14/5-17.44] #CoronavirusLiguria ?? Vaccini Covid ?? Consegnati = 826.620 ?? Somministrati = 770.263 (93% dei conse… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Liguria e della #Sicilia #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Liguria

... Il dettaglio dei 138 nuovi casi per residenza: Imperia : 17 Savona : 17 Genova : 77 (di cui 64 di Asl3, 13 di Asl4) La Spezia : 26 Non riconducibili alla residenza in: 1...(due dosi) sono 275183 cittadini in. La percentuale delle dosi somministrate sul totale di quelle consegnate è dell' 93% . ) ) - - > Genova . Sono 138 i nuovi casi di contagio da...Il bollettino del coronavirus in Liguria di oggi, venerdì 14 maggio. Casi totali da inizio emergenza = 101.605 (+138) Dettaglio 138 nuovi casi per residenza: Tamponi = 1.239.271 (+3.612) Attualmente p ...Genova - Queste le parole del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una nota. 'Il Covid rallenta in tutta italia, la campagna di vaccinazione procede e ormai la maggior parte dei cittadini ...