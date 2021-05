Coronavirus, la Sicilia torna in zona gialla: ecco cosa cambia da lunedì (Di venerdì 14 maggio 2021) Da lunedì 17 maggio la Sicilia tornerà in zona gialla.Una decisione importante, resa ufficiale dal presidente della regione Nello Musumeci. Quest'ultimo, infatti, ha comunicato l'attesa notizia dopo aver sentito il ministro della salute Roberto Speranza, che nelle prossime ore si occuperà di firmare il decreto in questione."Dopo tante sofferenze si torna finalmente a respirare e provo gioia soprattutto per gli operatori economici, coloro cioè che più hanno finora sofferto. Teniamoci caro questo risultato, con senso di responsabilità e con il rispetto verso le norme di prevenzione. La battaglia finale si vince solo quando tutti i Siciliani si saranno accostati al vaccino".Queste le parole del governatore, che ha commentato con felicità e gioia la decisione presa di concerto dal ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) Da17 maggio latornerà in.Una decisione importante, resa ufficiale dal presidente della regione Nello Musumeci. Quest'ultimo, infatti, ha comunicato l'attesa notizia dopo aver sentito il ministro della salute Roberto Speranza, che nelle prossime ore si occuperà di firmare il decreto in questione."Dopo tante sofferenze sifinalmente a respirare e provo gioia soprattutto per gli operatori economici, coloro cioè che più hanno finora sofferto. Teniamoci caro questo risultato, con senso di responsabilità e con il rispetto verso le norme di prevenzione. La battaglia finale si vince solo quando tutti ini si saranno accostati al vaccino".Queste le parole del governatore, che ha commentato con felicità e gioia la decisione presa di concerto dal ...

