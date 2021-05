Coronavirus, in Lombardia sale il numero dei decessi: 23 (ieri 13). Raddoppiano gli ingressi in terapia intensiva (Di venerdì 14 maggio 2021) Il bollettino del 14 maggio Raddoppia il numero degli ingressi giornalieri per Coronavirus nelle terapie intensive della Lombardia. Oggi sono 14 contro i 7 registrati dal bollettino regionale di ieri 13 maggio. Per un totale di persone ricoverate in area critica che invece diminuisce di 6 unità: 411 contro i 417 di ieri. Anche sul fronte dei ricoveri ordinari la curva segna una diminuzione: 2.251 oggi contro i 2.351 di ieri. Oggi, 14 maggio, si registrano in Lombardia 23 morti a causa di Covid-19, un dato in aumento rispetto a quello registrato ieri quando i nuovi decessi erano stati 13. Per un numero complessivo di vittime da inizio pandemia pari a 33.307. Sono 1.160 i nuovi ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) Il bollettino del 14 maggio Raddoppia ildegligiornalpernelle terapie intensive della. Oggi sono 14 contro i 7 registrati dal bollettino regionale di13 maggio. Per un totale di persone ricoverate in area critica che invece diminuisce di 6 unità: 411 contro i 417 di. Anche sul fronte dei ricoveri ordinari la curva segna una diminuzione: 2.251 oggi contro i 2.351 di. Oggi, 14 maggio, si registrano in23 morti a causa di Covid-19, un dato in aumento rispetto a quello registratoquando i nuovierano stati 13. Per uncomplessivo di vittime da inizio pandemia pari a 33.307. Sono 1.160 i nuovi ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-100). A fronte di 44.005 t… - ilpost : In Lombardia dal 20 maggio potranno prenotarsi per il vaccino contro il coronavirus le persone tra i 40 e i 49 anni… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-13) e nei reparti (-58). A fronte di 16.223 tamponi ef… - flowersiall : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-100). A fronte di 44.005 tamponi… - verbanonews : New post: Coronavirus: i nuovi positivi sono 125 nel Varesotto, 1.160 in Lombardia -