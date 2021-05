Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 14 maggio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 maggio Sono 7.567 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 298.186 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta così intorno al 2,5%. Sono invece 182 i decessi dell’ultima giornata, in calo rispetto al 13 maggio. I dati confermano il progressivo miglioramento della situazione epidemiologica nonostante le riaperture del 26 aprile. Persone che hanno contratto il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 14 maggio Sono 7.567 i nuovi casi registrati nelle24 ore a fronte di 298.186 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta così intorno al 2,5%. Sono invece 182 i decessi dell’ultima giornata, in calo rispetto al 13 maggio. I dati confermano il progressivo miglioramento della situazione epidemiologica nonostante le riaperture del 26 aprile. Persone che hanno contratto il ...

