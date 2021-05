Coronavirus in Italia | il bollettino del 14 maggio | 7 567 nuovi casi

(Di venerdì 14 maggio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, venerdì 142021, registrano 7.567e 182 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, in calo il numero dei decessi. Tasso di positività al 2,5%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 339.606 con un decremento di -6.402. 99 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.050 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, che è sotto i 350mila, e sotto i 14mila il totale dei ricoverati, oggi è di 13.050 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ...

repubblica : ?? Coronavirus, i primi dati sull'efficacia dei vaccini in Italia: contagi giu' del 95%, casi gravi del 99%

14 MAG - Torna a scendere l'indice Rt che si attesta a 0,86 rispetto a 0,89 della scorsa settimana. È quanto emerge dalla cabina di regia. Tutta Italia tranne la Valle d'Aosta da lunedì prossimo sarà ...Superati intanto gli 8 milioni di italiani vaccinati con entrambe le dosi. In base ai dati pubblicati sul sito del governo, ad oggi sono 8.070.376 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, ...