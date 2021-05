Coronavirus in Italia: 7567 i nuovi casi e 182 vittime nelle ultime 24 ore (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 7.567 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.085. Sono invece 182 le vittime in un giorno , in calo rispetto... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 7.567 i positivi al test delin24 ore , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.085. Sono invece 182 lein un giorno , in calo rispetto...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, i primi dati sull'efficacia dei vaccini in Italia: contagi giu' del 95%, casi gravi del 99% - DPCgov : ???? ???? ???? ???? #13maggio È appena atterrato a Nuova Delhi il nuovo carico di aiuti sanitari messo a disposizione dall… - Agenzia_Italia : Il coronavirus si è diffuso per un incidente? L'ipotesi riproposta da un team di scienziati - NewSicilia : +++ CORONAVIRUS ITALIA +++ I dati aggiornati al 14 maggio 2021 #Newsicilia - Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, scende il tasso di positività. 64 nuovi casi in provincia di #Alessandria… -