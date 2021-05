Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss: l’indice Rt scende a 0,86. Cala anche l’incidenza, nessuna regione a rischio alto (Di venerdì 14 maggio 2021) L’atteso monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità sulla pandemia di Coronavirus in Italia certifica la discesa dell’indice Rt e dell’incidenza dei casi positivi in rapporto alla popolazione. L’indicatore che misura la contagiosità dell’infezione è arrivato infatti a 0,86, in calo di 0,03 punti rispetto alla settimana precedente (0,89). l’incidenza, invece, Cala a 96 casi su 100 mila abitanti, rispetto ai 123 casi della scorsa settimana. Quattro regioni a rischio moderato Passando alla situazione sul territorio, nessuna regione viene classificata a rischio alto per la terza settimana consecutiva. Quattro hanno una classificazione di rischio moderato: ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) L’attesosettimanale dell’Istituto superiore di sanità sulla pandemia diin Italia certifica la discesa delRt e deldei casi positivi in rapporto alla popolazione. L’indicatore che misura la contagiosità dell’infezione è arrivato infatti a 0,86, in calo di 0,03 punti rispetto alla settimana precedente (0,89)., invece,a 96 casi su 100 mila abitanti, rispetto ai 123 casi della scorsa settimana. Quattro regioni amoderato Passando alla situazione sul territorio,viene classificata aper la terza settimana consecutiva. Quattro hanno una classificazione dimoderato: ...

