Coronavirus | il bollettino di oggi venerdì 14 maggio | 23 morti in Puglia | 17 in Toscana Ecco i nuovi casi Covid e le regioni che cambiano

Advertising

infoitsalute : Coronavirus, bollettino del 14 maggio: i numeri in Veneto e provincia di Venezia - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sardegna #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio #Coronavirus #COVID19 - RadioGoldAl : Bollettino coronavirus: sono 595 nuovi contagi e 19 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

... sono stati registrati 9.827 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati registrati ... Ilepidemiologico Regione Puglia 14.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/1lkYxGli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute di oggi venerdì 14 maggio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle ...PIEMONTE – Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 595 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 43 dopo test antigenico), pari al 2,4% di 25.018 tamponi ...Salgono anche se di poco i numeri relativi ai nuovi casi di coronavirus accertati in Sardegna, mentre continuano a calare i ricoveri in ospedale. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di crsi ...