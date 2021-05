Coronavirus | il bollettino di oggi 14 maggio

(Di venerdì 14 maggio 2021)Italia, ilCovid di14: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaL’Italia ha superato quota 26 milioni di somministrazioni di vaccino anti Covid. Ad aver completato il ciclo vaccinale con prima e seconda dose sono circa 8 milioni di persone, pari al 13,62% della popolazione (dati aggiornati alle ore 08.57 di questa mattina). La media nazionale di somministrazione di Regioni e Province Autonome rispetto alle dosi consegnate è 87,6%. Il commissario straordinario per l’emergenzaFigliuolo insiste sull’utilizzare tutte le dosi a propria disposizione. Per favorire un’ulteriore accelerazione, il Commissariato ...

Coronavirus bollettino

... sono stati registrati 9.827 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati registrati ... Ilepidemiologico Regione Puglia 14.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/1lkYx... sono stati registrati 9.827 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati registrati ... Ilepidemiologico Regione Puglia 14.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/1lkYxSalgono anche se di poco i numeri relativi ai nuovi casi di coronavirus accertati in Sardegna, mentre continuano a calare i ricoveri in ospedale. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di crsi ...Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 14 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre tutta Italia si appresta ...