Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Il nuovo monitoraggio Iss. Dal 16 maggio via l’obbligo di quarantena per arrivi da paesi Ue – LIVE (Di venerdì 14 maggio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.49 – Il bollettino delle ultime 24 ore 13.20 – L’Italia riapre al turismo: dal 16 maggio via l’obbligo di quarantena per arrivi da paesi Ue 10.20 – monitoraggio Iss, indice Rt in calo. Le Regioni che cambiano colore 9.57 – Vaccino Pfizer, la seconda dose a 42 giorni è sicura? 22.20 – Coronavirus, negli Usa via mascherina e distanziamento per i vaccinati Modificate le linee guida negli Usa. Le autorità locali hanno dato ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.49 – Il24 ore 13.20 – L’Italia riapre al turismo: dal 16viadiperdaUe 10.20 –Iss, indice Rt in calo. Le Regioni che cambiano colore 9.57 – Vaccino Pfizer, la seconda dose a 42 giorni è sicura? 22.20 –, negli Usa via mascherina e distanziamento per i vaccinati Modificate le linee guida negli Usa. Le autorità locali hanno dato ...

