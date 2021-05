Coppa Italia | Atalanta-Juventus | dai vaccini al test negativo | come accedere al Mapei

(Di venerdì 14 maggio 2021) Per la finale di4300 spettatori accederanno alStadium.È ormai ufficiale la decisione da parte della Lega Calcio di far rientrare i tifosi sugli spalti in occasione della sfida tra. La finale - prevista per il prossimo 19 maggio alle ore 21:00 - sarà infatti aperta al 20% della capienza totale dell'impianto sportivo di Reggio Emilia.Attraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie A chiarisce le modalità d'accesso dello stadio di proprietà del Sassuolo. Sarà obbligatorio effettuare un tampone che dovrà dare esitoa partire dalle quarantotto ore precedenti il calcio d'inizio. In alternativa, via libera anche per coloro che avranno completato la procedura vaccinale o che, al contrario, siano in possesso di un certificato che ...

La Lega Serie A ha ufficializzato che la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma mercoledì sera a Reggio Emilia. Gli spalti del Mapei Stadium saranno accessibile al 20% della loro capienza massima: la struttura vanta 21.525 posti