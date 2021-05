Copa Libertadores 2021 | Atletico Cali-Atletico Mineiro interrotta sei volte causa scontri

(Di venerdì 14 maggio 2021) Gli scontro al di fuori dello stadio Romelio Martinez hanno rubato la scena a ciò che è accaduto al suo interno, dove i brasiliani dell’hanno battuto 3-1 i colombiani dell’Americanella quarta giornata del girone H della. Disordini e manifestazioni antigovernative: questo quanto accaduto a Barranquilla e che ha portato alla sospensione della partita per ben sei. Un’interruzione è statata dai lacrimogeni, coi giocatori costretto a tornare negli spogliatoi. La partita è stata decisa dalle reti di Hulk, Guilherme Arana (ex Atalanta), Vargas (ex Napoli), mentre agli ospiti non è basta la marcatura di Moreno. I brasiliani sono in testa al girone H e, con due giornate di anticipo, hanno messo in ...

