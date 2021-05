Convocati Uruguay: cinque “italiani” chiamati da Tabarez (Di venerdì 14 maggio 2021) Oscar Tabarez ha diramato la lista dei Convocati dell’Uruguay per le gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 Oscar Tabarez ha diramato la lista dei Convocati per le gare di qualificazioni dell’Uruguay per i prossimi Mondiali in Qatar nel 2022. cinque “italiani” chiamati dal commissario tecnico: Godin e Nandez (Cagliari), Caceres (Fiorentina), Bentancur (Juventus), Vecino (Inter). Portieri: Muslera, CampanaDifensori: Godin, Gimenez, Coates, Araujo, Caceres, D. Suarez, Vina.Centrocampisti: Arambarri, Torreira, Bentancur, Vecino, Valverde, Gorriaran, Nandez, De la Cruz.Attaccanti: Rodriguez, De Arrascaeta, Gomez, Stuani, Nunez, Suarez. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Oscarha diramato la lista deidell’per le gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 Oscarha diramato la lista deiper le gare di qualificazioni dell’per i prossimi Mondiali in Qatar nel 2022.dal commissario tecnico: Godin e Nandez (Cagliari), Caceres (Fiorentina), Bentancur (Juventus), Vecino (Inter). Portieri: Muslera, CampanaDifensori: Godin, Gimenez, Coates, Araujo, Caceres, D. Suarez, Vina.Centrocampisti: Arambarri, Torreira, Bentancur, Vecino, Valverde, Gorriaran, Nandez, De la Cruz.Attaccanti: Rodriguez, De Arrascaeta, Gomez, Stuani, Nunez, Suarez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

UgoBaroni : RT @TUTTOJUVE_COM: Uruguay, i convocati del ct Tabarez per le partite di qualificazione al Mondiale di Qatar2022: c'è Bentancur https://t.c… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Uruguay, i convocati del ct Tabarez per le partite di qualificazione al Mondiale di Qatar2022: c'è Bentancur https://t.c… - junews24com : Convocati Uruguay: la lista per le qualificazioni al Mondiale. C'è Bentancur - - internewsit : Uruguay, i convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali: c'è Vecino - - zazoomblog : Uruguay i convocati per le qualificazioni a Qatar 2022. Ci sono cinque giocatori della Serie A - #Uruguay… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Uruguay Steve Savidan: il gol nel sangue e un cuore matto ... non può più ignorarlo e lo premia con la convocazione per una partita amichevole che la Francia disputerà contro l'Uruguay. E' il 19 novembre del 2008. Nella rosa dei convocati per quella partita ci ...

Compie 60 anni il Gronchi Rosa, il francobollo più ricercato dai collezionisti ... "gli ufficiali postali furono in fretta e furia convocati per ricoprire le lettere, in cui era ... Argentina, Uruguay e Perù". Stampati in verdino, azzurrino e grigio, fratelli 'poveri' del mitico ...

Uruguay, i convocati per le qualificazioni a Qatar2022. Sono cinque gli "italiani" in lista TUTTO mercato WEB Convocati Uruguay: cinque “italiani” chiamati da Tabarez Oscar Tabarez ha diramato la lista dei convocati dell’Uruguay per le gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 Oscar Tabarez ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazioni ...

Uruguay: "fame e diseguaglianze", sindacati convocano sciopero generale per il 17 giugno Montevideo, 14 mag 19:33 - (Agenzia Nova) - Il Sindacato unitario dei lavoratori dell'Uruguay (Pit-Cnt) ha convocato per il 17 giugno a uno sciopero generale "contro la fame e la disuguaglianza e a ...

... non può più ignorarlo e lo premia con la convocazione per una partita amichevole che la Francia disputerà contro l'. E' il 19 novembre del 2008. Nella rosa deiper quella partita ci ...... "gli ufficiali postali furono in fretta e furiaper ricoprire le lettere, in cui era ... Argentina,e Perù". Stampati in verdino, azzurrino e grigio, fratelli 'poveri' del mitico ...Oscar Tabarez ha diramato la lista dei convocati dell’Uruguay per le gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 Oscar Tabarez ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazioni ...Montevideo, 14 mag 19:33 - (Agenzia Nova) - Il Sindacato unitario dei lavoratori dell'Uruguay (Pit-Cnt) ha convocato per il 17 giugno a uno sciopero generale "contro la fame e la disuguaglianza e a ...