Convocati Torino per la sfida allo Spezia: due rientri per Nicola

Davide Nicola ha diramato l'elenco dei giocatori per la sfida di domani pomeriggio contro lo Spezia: la lista

Davide Nicola ha diramato l'elenco dei giocatori per la sfida di domani pomeriggio contro lo Spezia. Assenti Vanja Milinkovic-Savic e Nicola Murru, a loro si aggiungono Amer Gojak e Karol Linetty, quest'ultimo per squalifica. Tornano Armando Izzo e Nicolas Nkoulou.

PORTIERI: SIRIGU, SAVA, UJKANI
DIFENSORI: ANSALDI, BREMER, BUONGIORNO, IZZO, LYANCO, NKOULOU, RODRIGUEZ, SINGO, VOJVODA
CENTROMPISTI: BASELLI, LUKIC, MANDRAGORA, RINCON
ATTACCANTI: BELOTTI, BONAZZOLI, SANABRIA, VERDI, ZAZA

L'articolo proviene da Calcio News 24.

