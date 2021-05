Convocati Genoa per la sfida contro l’Atalanta: quattro assenze per Ballardini (Di venerdì 14 maggio 2021) Davide Ballardini ha diramato l’elenco dei giocatori per la sfida di domani contro l’Atalanta: l’elenco Davide Ballardini ha diramato l’elenco dei giocatori per la sfida di domani contro l’Atalanta. Sono out Biraschi, Criscito, Czyborra, Scamacca e Badelj. Di seguito la lista completa: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin.Difensori: Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Onguene, Portanova, Zapata, Zappacosta, Dumbravanu.Centrocampisti: Behrami, Cassata, Radovanovic, Rovella, Strootman, Zajc, Caso, Eyango, Melegoni.Attaccanti: Destro, Pandev, Shomurodov, Pjaca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Davideha diramato l’elenco dei giocatori per ladi domani: l’elenco Davideha diramato l’elenco dei giocatori per ladi domani. Sono out Biraschi, Criscito, Czyborra, Scamacca e Badelj. Di seguito la lista completa: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin.Difensori: Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Onguene, Portanova, Zapata, Zappacosta, Dumbravanu.Centrocampisti: Behrami, Cassata, Radovanovic, Rovella, Strootman, Zajc, Caso, Eyango, Melegoni.Attaccanti: Destro, Pandev, Shomurodov, Pjaca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

