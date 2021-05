Contursi Terme | chiusa la Fondo Valle Sele | “Troppo traffico | percorsi alternativi pericolosi”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Giorni da incubo per la sicurezza e i disagi”. È lo sfogo che arriva dall’ex sindaco di, Giacomo Rosa, e da decine di automobilisti del cratere, sulla vicenda inerente la chiusura fino al 31 agosto, della strada statale 691, nel tratto che collegae Oliveto Citra, in entrambe le direzioni. Una chiusura effettuata dalla società Anas, a seguito dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del viadottodella principale arteria di collegamento tra la Campania e la Puglia.veicolare che è stato dirottato in un percorso alternativo lungo la strada provinciale che attraversa la città termale fino ...