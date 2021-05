Contratto di rioccupazione | cos’è | come funziona | novità Sostegni bis

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il Decretoaveva disposto la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021, mentre il blocco è esteso al 31 ottobre 2021 per le aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19. Cosa succederà dopo? Mentre l’ipotesi di un’altra proroga si fa più lontana, viene introdotta un’altra misura, ovvero il “di“. La proposta del Ministro Andrea Orlando sarà presente all’interno del DecretoBis, che verrà approvato in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, e farà parte di un più grande “Pacchetto lavoro” che conterrà altre misureun “paracadute” per i licenziamenti. Vediamo nei prossimi paragrafiildidovrebbe ...

Suldiproposto dal Governo, Sbarra è possibilista. "Ci sembra una proposta importante, specie per giovani e donne. Lo stesso vale per ildi solidarietà e l'...Prima di tutto undi, ovvero una tempo indeterminato che le aziende potranno fare a costo zero per i primi sei mesi. Potranno infatti godere di sgravi contributivi ...Secondo il governo Draghi il contratto di rioccupazione dovrebbe incentivare le assunzioni o comunque mantenere i livelli occupazionali ...Nel decreto Sostegni bis, che la prossima settimana arriverà in Consiglio dei ministri, ci saranno delle novità importanti sul lavoro ...