Conflitto israelo-palestinese, questa nuova crisi durerà a lungo (Di venerdì 14 maggio 2021) Le fazioni palestinesi e le autorità israeliane non hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco e il Conflitto potrebbe durare ancora per settimane. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Le fazioni palestinesi e le autorità israeliane non hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco e ilpotrebbe durare ancora per settimane. su Notizie.it.

Advertising

pfmajorino : Il conflitto israelo-palestinese ha bisogno di un'azione diplomatica internazionale molto più netta. Senza fare sco… - rubio_chef : “Mi chiedono di prendere posizione sul conflitto israelo-palestinese, ma non lo accetto. Non voglio mischiare temi… - dhuber81 : RT @NathalieTocci: Stamattina su @LaStampa Il conflitto Israelo palestinese torna al paradigma dello stato unico ... e Usa (e Europa) sono… - Saryna81_ : RT @Zziagenio78: Ammetto di non avere la soluzione al conflitto israelo-palestinese ma son sicuro che la mesopotamia è una terra fertile tr… - KPishchikova : RT @NathalieTocci: Stamattina su @LaStampa Il conflitto Israelo palestinese torna al paradigma dello stato unico ... e Usa (e Europa) sono… -