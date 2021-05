Conferenza stampa Pirlo: “Dobbiamo vincere. Ecco chi gioca domani” (Di venerdì 14 maggio 2021) Conferenza stampa Pirlo – La Juventus, a caccia di punti preziosi per tenere viva la speranza Champions League, sfida i Campioni d’Italia. domani sera alle 18.00 va in scena Juventus-Inter, il Derby d’Italia. Pirlo dopo una gara quasi perfetta contro il Sassuolo deve continuare a tenere vive le speranze Champions. Il tecnico come ogni vigilia ha parlato in Conferenza stampa, Ecco di seguito le sue parole. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico ALEX SANDRO – “Alex Sandro è squalificato in finale di Coppa Italia quindi domani gioca sicuramente. Gli altri vedremo, Dobbiamo recuperare ancora energie, ora conta quello”. Leggi anche: Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 14 maggio 2021)– La Juventus, a caccia di punti preziosi per tenere viva la speranza Champions League, sfida i Campioni d’Italia.sera alle 18.00 va in scena Juventus-Inter, il Derby d’Italia.dopo una gara quasi perfetta contro il Sassuolo deve continuare a tenere vive le speranze Champions. Il tecnico come ogni vigilia ha parlato indi seguito le sue parole., le parole del tecnico ALEX SANDRO – “Alex Sandro è squalificato in finale di Coppa Italia quindisicuramente. Gli altri vedremo,recuperare ancora energie, ora conta quello”. Leggi anche: Juventus, ...

