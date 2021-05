Conferenza stampa Pirlo: «Bella reazione, ci siamo aiutati nonostante le difficoltà» (Di venerdì 14 maggio 2021) Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Juventus-Inter Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del Derby d’Italia contro l’Inter. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 SASSUOLO JUVE – «Abbiamo fatto una partita da squadra, nonostante venissimo da una sconfitta brutta col Milan. C’è stata una Bella reazione: ci siamo aiutati, anche nelle difficoltà abbiamo giocato tutti insieme e questo è stato l’aspetto più positivo». DIFESA – «Alex Sandro no di sicuro, perché è squalificato e giocherà sicuramente. Gli altri vedremo, dobbiamo recuperare energia e quindi la cosa più importante è recuperare». ADATTATO ALLA JUVE – «Volevo dire che mi sono adattato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Andreaha parlato alla vigilia di Juventus-Inter Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato inalla vigilia del Derby d’Italia contro l’Inter. LEGGI LAINTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 SASSUOLO JUVE – «Abbiamo fatto una partita da squadra,venissimo da una sconfitta brutta col Milan. C’è stata una: ci, anche nelleabbiamo giocato tutti insieme e questo è stato l’aspetto più positivo». DIFESA – «Alex Sandro no di sicuro, perché è squalificato e giocherà sicuramente. Gli altri vedremo, dobbiamo recuperare energia e quindi la cosa più importante è recuperare». ADATTATO ALLA JUVE – «Volevo dire che mi sono adattato ...

Pirlo LIVE: 'Ci siamo aiutati, dovevamo uscire da squadra' E' già vigilia e domani sarà Juve-Inter. Andrea Pirlo parla in conferenza stampa a 24 ore dalla sfida con i nerazzurri: ecco l'intervento ...

