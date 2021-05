Conferenza stampa Gasperini: «Muriel ha qualche problema, Toloi recuperato» (Di venerdì 14 maggio 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Genoa-Atalanta Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa del Genoa. Muriel – «Ha fatto capire di avere ancora qualche problema. La contusione non è stata ancora smaltita del tutto. Speriamo che la situazione possa migliorare nelle prossime 24 ore». TURNOVER – «Per arrivare a mercoledì abbiamo un giorno in più di recupero. La concentrazione massima però è sulla partita di domani. Modulo? Ogni partita è diversa, quindi ogni match va preparato con attenzione e concentrazione. Vediamo». Toloi – «Sta bene, oggi proviamo ancora ma ieri ha fatto un allenamento da giocatore recuperato, vediamo». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Gian Pieroha parlato alla vigilia di Genoa-Atalanta Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della trasferta in casa del Genoa.– «Ha fatto capire di avere ancora. La contusione non è stata ancora smaltita del tutto. Speriamo che la situazione possa migliorare nelle prossime 24 ore». TURNOVER – «Per arrivare a mercoledì abbiamo un giorno in più di recupero. La concentrazione massima però è sulla partita di domani. Modulo? Ogni partita è diversa, quindi ogni match va preparato con attenzione e concentrazione. Vediamo».– «Sta bene, oggi proviamo ancora ma ieri ha fatto un allenamento da giocatore, vediamo». L'articolo proviene da ...

