Conferenza stampa Fonseca: «Nel derby cambieremo sistema di gioco» (Di venerdì 14 maggio 2021) Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia del derby Roma-Lazio Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio in programma domani sera. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 LAZIO – «Abbiamo preparato questa partita strategicamente in modo diverso, nelle ultime partite abbiamo pressato sempre alti e siamo stati poco equilibrati, abbiamo preso tanti contropiedi. Domani non vogliamo lasciare alla Lazio questa possibilità perché sono molti pericolosi con Immobile, Alberto, Savic». STRATEGIA – «Come ho detto abbiamo una strategia, vogliamo essere equilibrati in tutti i momenti». INFORTUNI – «È stata una stagione difficile con tanti infortuni importanti per noi, se avessimo avuto sempre a disposizione i ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Pauloha parlato alla vigilia delRoma-Lazio Paulo, allenatore della Roma, ha parlato inalla vigilia delcontro la Lazio in programma domani sera. LEGGI LAINTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 LAZIO – «Abbiamo preparato questa partita strategicamente in modo diverso, nelle ultime partite abbiamo pressato sempre alti e siamo stati poco equilibrati, abbiamo preso tanti contropiedi. Domani non vogliamo lasciare alla Lazio questa possibilità perché sono molti pericolosi con Immobile, Alberto, Savic». STRATEGIA – «Come ho detto abbiamo una strategia, vogliamo essere equilibrati in tutti i momenti». INFORTUNI – «È stata una stagione difficile con tanti infortuni importanti per noi, se avessimo avuto sempre a disposizione i ...

Advertising

Glongari : #Inter anche domani nessuna conferenza stampa per Antonio #Conte che parlerà solo al canale tematico del club. @tvdellosport - OfficialASRoma : ?? | La conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di #RomaLazio - tancredipalmeri : Commisso in conferenza stampa: “Ma vi sembra normale mi descrivano come “Rocco il terrone”, “Lo zio d’America”, “R… - FedericZambelli : RT @GabTascioni: Commisso conclude la conferenza stampa insegnando ai giornalisti che si può e si deve criticare un giornalista quando scri… - Angelo_Z93 : RT @GabTascioni: Commisso conclude la conferenza stampa insegnando ai giornalisti che si può e si deve criticare un giornalista quando scri… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Lo show di Commisso scatena I social Un vero e proprio show. Rocco Commisso si conferma uno dei presidenti in grado di creare maggiori polemiche nel calcio italiano. Il presidente della Fiorentina ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha alzato i toni soprattutto nei confronti della stampa ritenuta troppo critica nei suoi confronti, e soprattutto ha invitato i "fiorentini ricchi" a ...

Fonseca: 'Senza infortuni saremmo più in alto. Lascio la Roma con orgoglio' Questo pomeriggio il tecnico Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare il ...

LIVE TMW - Fiorentina, tra poco il presidente Commisso in conferenza stampa TUTTO mercato WEB ItalVolley, i vibonesi Valentini e Piraino protagonisti nella prossima VNL Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di presentazione della stagione olimpica degli azzurri. Il CT Blengini nel frattempo ha reso noto le sue ...

Roma - Lazio, Fonseca: "Siamo motivati. Ecco come l'abbiamo preparata..." Vigilia di derby nella Capitale, domani alle 20:45 Lazio e Roma si sfideranno per la 37ª giornata di Serie A. La Roma arriva dalla sconfitta contro l'Inter e non può permettersi ...

Un vero e proprio show. Rocco Commisso si conferma uno dei presidenti in grado di creare maggiori polemiche nel calcio italiano. Il presidente della Fiorentina ha tenuto unanel corso della quale ha alzato i toni soprattutto nei confronti dellaritenuta troppo critica nei suoi confronti, e soprattutto ha invitato i "fiorentini ricchi" a ...Questo pomeriggio il tecnico Fonseca è intervenuto inper presentare il ...Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di presentazione della stagione olimpica degli azzurri. Il CT Blengini nel frattempo ha reso noto le sue ...Vigilia di derby nella Capitale, domani alle 20:45 Lazio e Roma si sfideranno per la 37ª giornata di Serie A. La Roma arriva dalla sconfitta contro l'Inter e non può permettersi ...