Conferenza Commisso, Assostampa tuona: «Intervengano FIGC e Lega»

La Conferenza di Rocco Commisso ha generato diverse reazioni: ecco la dura nota dell'Assostampa in merito alle sue dichiarazioni

La Conferenza stampa di Rocco Commisso ha scatenato l'ira dell'Assostampa. Il comunicato ufficiale. «Federazione nazionale della Stampa italiana, Associazione Stampa Toscana, Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Unione Stampa Sportiva Italiana e Ussi Toscana denunciano con forza le intollerabili offese pronunciate dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in una videoConferenza stampa, che avrebbe dovuto fare il punto della situazione dopo la salvezza raggiunta in campionato, e che invece si è trasformata in un allucinante processo a tutti i colleghi che hanno seguito la squadra. Parole inaccettabili, ...

