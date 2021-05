Comunicato sindacale (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 maggio 2021 Ancora tagli. Condé Nast Italia ha dichiarato 26 giornalisti in esubero – più di un terzo del totale in organico – all’interno di una vasta riorganizzazione internazionale, dai contorni indefiniti e senza che un piano editoriale preciso sia stato condiviso con le redazioni. Un’operazione condotta su organici già ridotti all’osso e professionisti che durante lo stato di emergenza hanno dimostrato grande senso di responsabilità verso i lettori e l’azienda. Queste strategie, per noi non condivisibili, mettono a repentaglio testate che, negli anni, hanno saputo raccontare i cambiamenti sociali e civili e le eccellenze italiane. Togliendo voce a chi, attraverso i nostri periodici e siti - Vanity Fair, Vogue Italia, L'Uomo Vogue, GQ, AD, Wired, La Cucina Italiana e Traveller – ha trovato uno spazio per raccontare la sua storia. Per questo i giornalisti Condé Nast, dopo ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 maggio 2021 Ancora tagli. Condé Nast Italia ha dichiarato 26 giornalisti in esubero – più di un terzo del totale in organico – all’interno di una vasta riorganizzazione internazionale, dai contorni indefiniti e senza che un piano editoriale preciso sia stato condiviso con le redazioni. Un’operazione condotta su organici già ridotti all’osso e professionisti che durante lo stato di emergenza hanno dimostrato grande senso di responsabilità verso i lettori e l’azienda. Queste strategie, per noi non condivisibili, mettono a repentaglio testate che, negli anni, hanno saputo raccontare i cambiamenti sociali e civili e le eccellenze italiane. Togliendo voce a chi, attraverso i nostri periodici e siti - Vanity Fair, Vogue Italia, L'Uomo Vogue, GQ, AD, Wired, La Cucina Italiana e Traveller – ha trovato uno spazio per raccontare la sua storia. Per questo i giornalisti Condé Nast, dopo ...

Lavoratori della Flex in piazza. Rosolen: "Presto un incontro al Mise" ...produzione tecnologica troverà anche sostegno con il Pnrr di Livia Liberatore "Come comunicato dal ... alla presenza delle Istituzioni, verranno chiamati a un confronto l'azienda e la parte sindacale". ...

Stellantis, il 22 maggio presidio dei sindacati davanti allo stabilimento di Melfi Di seguito, il comunicato di Cgil, Cisl e Uil: Si terrà sabato 22 maggio alle ore 10, davanti all’ingresso B dello stabilimento Stellantis di Melfi, il presidio di Cgil, Cisl, Uil e dei sindacati dei ...

