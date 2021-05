Comune di Ponte, il dipendente Pasquale De Angelis dopo 40 anni va in pensione (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – Il dipendente del Comune di Ponte Pasquale De Angelis, dopo quasi quarant’anni di servizio, è andato in pensione. Ha prestato servizio dal 1982 al 1994 nelle Poste Italiane a Busto Arsizio (Varese) e successivamente presentò domanda di mobilità con richiesta di trasferimento presso il Comune di Ponte, dove fu trasferito e assunto in servizio nel Giugno del 1994, svolgendo funzioni di Istruttore Amministrativo all’Ufficio Anagrafe e Stato Civile , per ben ventisette anni. Mercoledì 5 Maggio 2021 è stato l’ultimo giorno lavorativo al Comune di Ponte. Nella sala Consiliare si è svolta la cerimonia di ringraziamento, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – IldeldiDequasi quarant’di servizio, è andato in. Ha prestato servizio dal 1982 al 1994 nelle Poste Italiane a Busto Arsizio (Varese) e successivamente presentò domanda di mobilità con richiesta di trasferimento presso ildi, dove fu trasferito e assunto in servizio nel Giugno del 1994, svolgendo funzioni di Istruttore Amministrativo all’Ufficio Anagrafe e Stato Civile , per ben ventisette. Mercoledì 5 Maggio 2021 è stato l’ultimo giorno lavorativo aldi. Nella sala Consiliare si è svolta la cerimonia di ringraziamento, ...

