Advertising

TV7Benevento : Comunali: Marcucci, 'nessuna donna Pd candidata, parità di genere...'... - Notiziedi_it : Comunali, Marcucci (Pd): “Patto con 5 Stelle non scontato” - Notiziedi_it : Comunali, Marcucci (Pd): “Patto con 5 Stelle non scontato” - Agenzia_Dire : #Comunali, #Marcucci (#Pd): “Patto con 5 Stelle non scontato” - coluccilucca : Comunali Roma, Marcucci: '5S in confusione: difficile dialogare ora con loro. E il Pd ha sopravvalutato Conte'… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Marcucci

Dire

"Illudersi di dialogare con i 5Stelle per il Campidoglio è stata quantomeno una superficialità". Andrea, ex capogruppo del Pd al Senato critica: "Il M5Stelle è in una fase di passaggio complicato, sono nel caos, in profonda trasformazione quindi è difficile averli come interlocutori". Aggiunge:......il consigliere comunale Lucianoe tutti gli ospiti che a vario titolo sono intervenuti. Auspichiamo che giornate come queste possano essere prese ad esempio da altre Amministrazioni"...Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Nessuna donna del Pd candidata alle primarie nelle città che andranno al voto ad ottobre. Purtroppo dalle parole, non siamo passati ai fatti. #paritadigenere". Lo scrive A ...Sul cantiere di piazza Statuto ormai siamo al muro contro muro. La giunta e i manifestanti si sono incontrati ieri in municipio accusandosi reciprocamente di "chiusura" e questo si tradurrà in una pro ...