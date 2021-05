Commisso | «Vendo la Fiorentina a un fiorentino ricco se mi dà 335 milioni entro 10 giorni»

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nella sua conferenza stampa, il presidente della, Rocco, ha lanciato una provocazione: quella di vendere laa 335, ma solo se si fa avanti un10. «Il bilancio è una cosa, i soldi spesi è un altro. Mai potevo credere che nello spazio di due anni avrei dovuto spendere così tanti soldi dopo quelli spesi per prendere il club. Ai grandi giornalisti non conviene parlare di quanto ho speso, ma solo di quanto dovrei spendere. Cominciamo: ho comprato lae dopo 8 mesi è cominciato il disastro del Covid. Negli ultimi due anni, noi abbiamo perso, cash, 38di euro. Oltre questi, 44li abbiamo spesi per i giocatori. Siamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Commisso Vendo

Commenta per primo Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la matematica salvezza della sua squadra: IACHINI - 'Sono felice di poter tornare a parlare, ho aspettato molti mesi. Tra ..."Ora che è sbocciato lo vogliono tutti, ma io non loa nessuno" dicementre tratta con l'agente Ristic prolungamento e adeguamento di contratto, in scadenza nel 2023. Mancano ancora ...Torna a parlare Rocco Commisso. Oggi il presidente della Fiorentina si è espresso ... Ho intenzione di mettere in vendita la Fiorentina. Siccome a Firenze siete tutti ricchi, me ne torno in America e ...Sulla provocazione di mettere in vendita la Fiorentina per 10 giorni ai fiorentini: "Se tutti siete ricchi e tifosi vediamo quanti soldi potete mettere sul piatto... e poi vediamo".