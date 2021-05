Commisso tuona e il web si ‘spacca’: le reazioni dopo lo sfogo del presidente della Fiorentina (Di venerdì 14 maggio 2021) Uno sfogo clamoroso che ha scatenato tantissime reazioni. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si conferma senza peli sulla lingua e lo show in conferenza stampa ha portato il web a spaccarsi. E’ arrivato il momento dei bilanci in casa Fiorentina, i viola sono reduci dal pareggio contro il Cagliari che ha permesso di raggiungere la salvezza, un obiettivo che si era complicato a causa di alcune prestazioni deludenti. La stagione è stata sicuramente al di sotto delle aspettative, la Fiorentina ha investito tanto anche sul mercato e gli sforzi non sono stati ripagati. L’obiettivo è quello di migliorare nelle prossime stagioni, ma il nervosismo del presidente della Fiorentina non ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 maggio 2021) Unoclamoroso che ha scatenato tantissime. IlRoccosi conferma senza peli sulla lingua e lo show in conferenza stampa ha portato il web a spaccarsi. E’ arrivato il momento dei bilanci in casa, i viola sono reduci dal pareggio contro il Cagliari che ha permesso di raggiungere la salvezza, un obiettivo che si era complicato a causa di alcune prestazioni deludenti. La stagione è stata sicuramente al di sotto delle aspettative, laha investito tanto anche sul mercato e gli sforzi non sono stati ripagati. L’obiettivo è quello di migliorare nelle prossime stagioni, ma il nervosismo delnon ...

