Commisso: “Ho intenzione di tenere Vlahovic, nessun incontro per il rinnovo nelle ultime settimane” (Di venerdì 14 maggio 2021) In conferenza stampa, Rocco Commisso, ha parlato del futuro della Fiorentina: “Ci sono tanti giornalisti che hanno criticato Vlahovic all’inizio della stagione. Io ho visto Vlahovic quando è arrivato a New York e mi ha fatto subito una grande impressione. Il nostro desiderio è quello di tenerlo e di accontentarlo. Non ci sono stati incontri nelle ultime settimane. Finiamo la stagione e quando ci sarà una soluzione darò una risposta in merito. Ho intenzione di tenerlo. La colpa dei giornalisti è quella di aver massacrato Iachini e con le ingiurie di cappellino e “gioca gioca”. Sono state scritte cose indegne sulla mia famiglia, sulla squadra e su persone che lavorano alla Fiorentina. Il piano di rilancio è come il primo giorno che sono venuto qui. Vogliamo fare il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021) In conferenza stampa, Rocco, ha parlato del futuro della Fiorentina: “Ci sono tanti giornalisti che hanno criticatoall’inizio della stagione. Io ho vistoquando è arrivato a New York e mi ha fatto subito una grande impressione. Il nostro desiderio è quello di tenerlo e di accontentarlo. Non ci sono stati incontri. Finiamo la stagione e quando ci sarà una soluzione darò una risposta in merito. Hodi tenerlo. La colpa dei giornalisti è quella di aver massacrato Iachini e con le ingiurie di cappellino e “gioca gioca”. Sono state scritte cose indegne sulla mia famiglia, sulla squadra e su persone che lavorano alla Fiorentina. Il piano di rilancio è come il primo giorno che sono venuto qui. Vogliamo fare il ...

