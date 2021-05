Come si vince il Campidoglio? Le periferie sempre decisive (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Le elezioni per il Campidoglio si vincono soprattutto in periferia, con picchi di polarizzazione del voto in alcuni quartieri più popolosi e disagiati. Perché nella Capitale su 2 milioni e 900 mila residenti circa 1 milione vive al di fuori del perimetro del Grande Raccordo Anulare, in Municipi grandi Come medie città italiane, con quartieri distanti anche 25 chilometri dal centro storico. Basta analizzare i flussi elettorali delle ultime tornate per osservare alcune costanti: tra le zone più decisive alle urne spiccano Ostia, Tor Bella Monaca, il Tuscolano e il Tiburtino. Conquistarle solitamente è garanzia di successo. Di roccaforti dal voto fidelizzato ne sono rimaste poche, gli umori dell'elettorato sono diventati fluidi: il centro storico da alcuni decenni premia il centrosinistra, una serie di zone a Nord ... Leggi su agi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Le elezioni per ilsi vincono soprattutto in periferia, con picchi di polarizzazione del voto in alcuni quartieri più popolosi e disagiati. Perché nella Capitale su 2 milioni e 900 mila residenti circa 1 milione vive al di fuori del perimetro del Grande Raccordo Anulare, in Municipi grandimedie città italiane, con quartieri distanti anche 25 chilometri dal centro storico. Basta analizzare i flussi elettorali delle ultime tornate per osservare alcune costanti: tra le zone piùalle urne spiccano Ostia, Tor Bella Monaca, il Tuscolano e il Tiburtino. Conquistarle solitamente è garanzia di successo. Di roccaforti dal voto fidelizzato ne sono rimaste poche, gli umori dell'elettorato sono diventati fluidi: il centro storico da alcuni decenni premia il centrosinistra, una serie di zone a Nord ...

Advertising

CarloCalenda : Ma vi fate prendere facile dallo scoramento. Come se nulla potesse mai cambiare. La dx vince precisamente per quest… - WeCinema : L’#arte come riscatto di Antonio Ligabue, raccontata da Giorgio Diritti in #VolevoNascondermi, vince come Miglior F… - Eurosport_IT : ?? “È un treno, è un treno Filippo: non si ferma più!” ?? Come a Palermo, anche a Torino: Ganna vince la prima tappa… - salerno_vince : RT @nicolomontarini: Precisazione: i palestinesi hanno ammesso in tribunale di essere inquilini e non proprietari di quelle case e la richi… - salerno_vince : RT @gadlernertweet: Lo sfratto di 4 case abitate da palestinesi nel quartiere #SheikhJarrah a #Gerusalemme giustificato come restituzione p… -

Ultime Notizie dalla rete : Come vince Al Giro dei tamponamenti spunta Attila G come Gino, in questo caso Mader, 24 anni svizzero, che vince la sua prima tappa al Giro in nome e per conto di Mikel Landa, il capitano della Bahrain Victorious che l'altro ieri a Cattolica è stato ...

Chi è Cate Blanchett: quello che non sai dell'attrice Seguono alcune produzioni minori, ma torna nel 2004 con 'Hedda Gabler' con cui vince il premio Helpmann come migliore attrice teatrale . Prosegue la sua carriera nel settore con grande successo ...

Come si vince la partita Pnrr Avvenire Eureka!La storia di come è stata scoperta l’mRNA, la molecola dei vaccini anti-Covid Rimasta nell’ombra per più di 40 anni, la particella che ha reso grandi le società Moderna e Pfizer ha riscosso il successo che merita. Non era scontato, vista la tanta sfiducia nei confronti degli sc ...

Gino, in questo caso Mader, 24 anni svizzero, chela sua prima tappa al Giro in nome e per conto di Mikel Landa, il capitano della Bahrain Victorious che l'altro ieri a Cattolica è stato ...Seguono alcune produzioni minori, ma torna nel 2004 con 'Hedda Gabler' con cuiil premio Helpmannmigliore attrice teatrale . Prosegue la sua carriera nel settore con grande successo ...Rimasta nell’ombra per più di 40 anni, la particella che ha reso grandi le società Moderna e Pfizer ha riscosso il successo che merita. Non era scontato, vista la tanta sfiducia nei confronti degli sc ...