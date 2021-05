Coltivazione indoor di marijuana | arrestato 38enne nel Salernitano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBellosguardo (Sa) – La mattina odierna, 14 maggio 2020, i carabinieri di Bellosguardo, hannoin flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti undel luogo, già noto alle forze di polizia. L’arresto si è stato eseguito nell’ambito di un più ampio servizio di controllo del territorio, disposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, da personale di uniforme, abiti civili ed unità cinofili per la prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti. Al termine di una mirata attività info/investigativa sono stati rinvenuti, presso il domicilio dell’, 180 grammi di, 5 bilancini di precisione, una serra, una sigillatrice, materiale per il confezionamento e la somma contante di 8.000 euro in ...

